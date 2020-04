"Times Like These" diventa l'inno contro il coronavirus. La versione con Biffy Clyro, Dave Grohl, Coldplay, Sam Fender, Yungblud

Times Like These dei Foo Fighters è diventata un vero inno di speranza contro il coronavirus. Il grande singolo dei Foo Fighters, uscito nel 2002 nell'album "One By One" è stato scelto dalla BBC per realizzarne una cover riunendo alcune delle più grandi star della musica da tutto il mondo per il programma Live Lounge. La cover è stata registrata e pubblicata per sostenere tutti gli sforzi che sono stati fatti per contenere il COVID-19 e avrà uno scopo benefico, oltre che cercare di infondere fiducia e speranza in l'ormai iconico testo di Dave Grohl.

I proventi dalla vendita e dallo streaming della canzone saranno devoluti in beneficenza per fornire un supporto alle persone colpite da questa devastante crisi sanitaria, sociale ed economica in tutto il Regno Unito.

Guarda qui la cover di Times Like These:

Gli artisti coinvolti nella registrazione:

5 Seconds of Summer

Anne-Marie

AJ Tracey

Bastille

Biffy Clyro

Celeste

Chris Martin of Coldplay

Dermot Kennedy

Dua Lipa

Ellie Goulding

Foo Fighters

Grace Carter

Hailee Steinfeld

Jess Glynne

Mabel

Paloma Faith

Rag N Bone Man

Rita Ora

Royal Blood

Sam Fender

Sean Paul

Sigrid

YUNGBLUD

Zara Larsson