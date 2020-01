Aerosmith: guarda il video della performance di Living On The Edge e Walk This Way con Run DMC ai Grammy Awards 2020

Gli Aerosmith si sono riuniti con Run DMC durante la cerimonia di premiazione dei Grammys 2020. Alla performance però non ha partecipato il loro batterista Joey Kramer.

Il musicista aveva chiesto a un giudice il permesso che avrebbe obbligato la band a farlo rientrare in formazione per la loro esibizione alla cerimonia di premiazione. Tuttavia il tribunale ha deciso che dal momento che Kramer non suonava con la band dal 2019 a causa di un infortunio, non è stato così sbagliato da parte dei suoi compagni chiedergli di non prendere parte all'esibizione.

Nonostante questo Steven Tyler ha ringraziato Joey durante il discorso della premiazione:

Gli Aerosmith hanno ricevuto il premio MusiCares Person Of The Year e hanno suonato un paio di canzoni dal loro leggendario catalogo, aprendo l'esibizione con "Living On The Edge" prima di unirsi ai Run DMC suonando "Walk This Way" nelle versione del 1986.

Guarda il video: