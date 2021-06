Wolf Alice: guarda l'intervista con Ellie Rowsell e Joel Amey

Andrea Rock ha incontrato Ellie Rowsell e Joel Amey dei Wolf Alice in occasione dell'uscita del nuovo album Blue Weekend, il terzo album di inediti del gruppo inglese.

Il nuovo album della band Blue Weekend sarà disponibile su vinile, CD & cassetta e su tutte le piattaforme di streaming. Per registrare il nuovo lavoro di inediti la band si è trasferita in un Airbnb nel Somerset ed è stato lì, lontano dai palchi dei festival, dai tourbus, dagli show e dai fan, che sono riusciti a ritrovarsi, cementando la loro amicizia. In una chiesa sconsacrata si sono messi a lavorare su demo solo abbozzati che piano piano sono cresciuti ed evoluti fino a diventare Blue Weekend. L’album è stato prodotto da Markus Dravs (Arcade Fire, Björk, Brian Eno, Florence + The Machine) che ha aiutato la band ad affinare il proprio suono rendendolo ancora più definito. La capacità narrativa di Rowsell è il nucleo di Blue Weekend, un album che vede i Wolf Alice ritrovare audacia e vulnerabilità in uguale misura.

TRACKLIST:

1. The Beach

2. Delicious Things

3. Lipstick On The Glass

4. Smile

5. Safe From Heartbreak (if you never fall in love)

6. How Can I Make It OK?

7. Play The Greatest Hits

8. Feeling Myself

9. The Last Man On Earth

10. No Hard Feelings

11. The Beach II