Vota la tua canzone preferita e ascoltala on-air dalle 20 alle 21

Virgin Radio ha ideato un nuovo appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 20.00 alle 21.00, dedicato a tutti gli appassionati di rock che con il loro apporto potranno decidere in base allo proprie scelte la musica on-air di Virgin Radio. Ogni giorno RadioComando avrà una playlist nuova formata da 20 brani diversi. Ognuno potrà votare i propri pezzi preferiti della playlist per poi poterli sentire in diretta on-air. La playlist si trova nella home-page del sito ufficiale di Virgin Radio.

Virgin Radio è la prima radio in Italia ad affidarsi (e fidarsi) dei propri ascoltatori che in base ai loro gusti decideranno la scaletta dei pezzi. Un’occasione unica e divertente per creare sequenze inedite.

Tutto con un click! Radiocomando è on-air dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 con presentazione della playlist alle ore 18.30 Solo su Virgin Radio il rock è nelle vostre mani.