Virgin Radio continua nella sua missione di dare voce al rock attraverso i suoi protagonisti. Alice Cooper, il Re dello Shock Rock, ha scelto la nostra emittente per diffondere il suo messaggio. Il Rock Ambassador non è solo alfiere di un genere musicale, il Rock Ambassador di Virgin Radio deve incarnare un'attitudine, suggerire un modo di vivere e deve essere di ispirazione per tutte quelle persone che credono nel potere del rock.

Stay Rock #rockambassador