Queen - The Platinum Collection - con Francesco Allegretti

Lo speciale dedicato all'edizione in vinile della Platinum Collection, la raccolta definitiva della band di Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon

Per la prima volta sarà pubblicata su vinile la compilation definitiva dei Queen The Platinum Collection, con i loro 3 Greatest Hits. La gloriosa eredità di Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon: brani semplicemente senza tempo.

Fedele al suo nome, ‘The Platinum Collection’ è stata recentemente certificata dall’organizzazione dell’industria musicale britannica BPI come 8 volte Disco di Platino.

Il Boxset di 6 vinili colorati realizzato in Tiratura Limitata sarà pubblicato il 17 giugno con una grafica nuovissima. Ciascun vinile avrà un diverso colore e nella confezione sarà incluso un esclusivo booklet fotografico.

‘QUEEN Greatest Hits’, pubblicato per la prima volta nel 1981, è l'album più venduto di tutti i tempi nel Regno Unito, dove ha venduto oltre 6,8 milioni di copie. Nel mondo ne ha vendute più di 25 milioni. È il trionfale “primo atto” dei Queen, contiene brani del periodo dal 1974 al 1980, e include alcuni dei pezzi rock più amati di sempre, tra cui Bohemian Rhapsody e We Are The Champions, definita la canzone più orecchiabile di tutti i tempi da un team di scienziati nel 2011. Ma questo album incanta l’ascoltatore anche per canzoni leggendarie come We Will Rock You, Fat Bottomed Girls, Another One Bites the Dust, Crazy Little Thing Called Love e Somebody To Love.

‘QUEEN Greatest Hits II’, originariamente pubblicato nel 1991 poco prima della morte di Freddie Mercury, ha venduto oltre 19 milioni di copie in tutto il mondo. Rappresenta il periodo dal 1981 al 1991, anni durante i quali i Queen raggiunsero nuove vette di creatività. L'apertura del loro sound per abbracciare sonorità funk, disco ed elettroniche trasformò questi ex glam rocker degli anni Settanta in un gruppo contemporaneo. Durante questa fase i Queen produssero alcuni dei loro successi immortali. Costruita attorno a una jam improvvisata in studio, ‘Under Pressure’, la loro collaborazione con David Bowie, è diventata una vera hit, toccando la vetta delle classifiche mondiali. L'epopea retro-futurista di Radio Gaga e l'umorismo romantico di I Want To Break Free testimoniano invece la loro antica padronanza dei sintetizzatori. I riff di Hammer To Fall e le acrobazie al pianoforte di It's a Hard Life rappresentano la parte vintage dei Queen, sia dal punto di vista sonoro che lirico. Ufficialmente il decimo album più venduto di tutti i tempi nel Regno Unito, Greatest Hits II contiene brani inarrivabili, come Friends Will Be Friends, One Vision e The Show Must Go On.

‘QUEEN Greatest Hits III’, contiene le canzoni più recenti della band, i successi solisti dei suoi membri e le collaborazioni con altri artisti, tra cui Elton John, Montserrat Caballé, George Michael e Wyclef Jean.

THE PLATINUM COLLECTION ci ricordano il colore, l’energia, la passione e l’orgoglio che erano -e sono- i Queen.

TRACKLIST

Greatest Hits - LP 1 - Side A

Bohemian Rhapsody

Another One Bites The Dust

Killer Queen

Fat Bottomed Girls

Greatest Hits - LP 1 - Side B

Bicycle Race

You’re My Best Friend

Don’t Stop Me Now

Save Me

Greatest Hits - LP 2 - Side A

Crazy Little Thing Called Love

Somebody To Love

Now I’m Here

Good Old Fashioned Lover Boy

Greatest Hits - LP 2 - Side B

Play The Game

Flash

Seven Seas Of Rhye

We Will Rock You

We Are The Champions

Greatest Hits II - LP 3 - Side A

A Kind Of Magic

Under Pressure (Queen + David Bowie)

Radio Ga Ga

I Want It All

I Want To Break Free

Greatest Hits II - LP 3 - Side B

Innuendo

It's A Hard Life

Breakthru

Who Wants To Live Forever

Greatest Hits II - LP 4 - Side A

Headlong

The Miracle

I'm Going Slightly Mad

The Invisible Man

Greatest Hits II - LP 4 - Side B

Hammer To Fall

Friends Will Be Friends

The Show Must Go On

One Vision

Greatest Hits III - LP 5 - Side A

Queen + Elton John - The Show Must Go On (Live, Theatre National de Chaillot, Paris, 1997)

Queen + David Bowie - Under Pressure (Rah Mix)

Freddie Mercury + Montserrat Caballé - Barcelona (Single Version)

Queen - Too Much Love Will Kill You

Greatest Hits III - LP 5 - Side B

George Michael + Queen - Somebody To Love (Live, The Freddie Mercury Tribute Concert For AIDS Awareness, Wembley, April 1992)

Queen - You Don't Fool Me

Queen - Heaven For Everyone

Queen - Las Palabras De Amor (The Words Of Love)

Greatest Hits III - LP 6 - Side A

Brian May - Driven By You

Freddie Mercury - Living On My Own

Queen - Let Me Live

Freddie Mercury - The Great Pretender

Queen - Princes Of The Universe

Greatest Hits III - LP 6 - Side B

Queen + Wyclef Jean - Another One Bites The Dust (Remix)

Queen - No One But You (Only The Good Die Young)

Queen - These Are The Days Of Our Lives

Queen - Thank God It's Christmas