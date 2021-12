Depeche Mode - 101 - con Giulia Salvi

Lo speciale dedicato alla nuova edizione di 101 - Live @ Pasadena Rose Bowl ’88, il primo album live della storia della band di Dave Gahan e Martin Gore

A cura di Giulia Salvi

Giovedì 23 dicembre - Ore 21:00

TRACKLIST:

1 Pimpf (Live) [Rose Bowl 18/06/88]

2 Behind the Wheel (Live) [Rose Bowl 18/06/88]

3 Strangelove (Live) [Rose Bowl 18/06/88]

4 Sacred (Live) [Rose Bowl 18/06/88]

5 Something to Do (Live) [Rose Bowl 18/06/88]

6 Blasphemous Rumours (Live) [Rose Bowl 18/06/88]

7 Stripped (Live) [Rose Bowl 18/06/88]

8 Somebody (Live) [Rose Bowl 18/06/88]

9 The Things You Said (Live) [Rose Bowl 18/06/88]

10 Black Celebration (Live) [Rose Bowl 18/06/88]

11 Shake the Disease (Live) [Rose Bowl 18/06/88]

12 Nothing (Live) [Rose Bowl 18/06/88]

13 Pleasure, Little Treasure (Live) [Rose Bowl 18/06/88]

14 People Are People (Live) [Rose Bowl 18/06/88]

15 A Question of Time (Live) [Rose Bowl 18/06/88]

16 Never Let Me Down Again (Live) [Rose Bowl 18/06/88]

17 A Question of Lust (Live) [Rose Bowl 18/06/88]

18 Master and Servant (Live) [Rose Bowl 18/06/88]

19 Just Can't Get Enough (Live) [Rose Bowl 18/06/88]

20 Everything Counts (Live) [Rose Bowl 18/06/88]