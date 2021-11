Nirvana - Nevermind 30th Anniversary - con Massimo Cotto

Lo speciale dedicato al trentesimo anniversario di Nevermind, il leggendario secondo album della band di Kurt Cobain pubblicato il 24 settembre 1991

A cura di Massimo Cotto

Venerdì 12 novembre - Ore 21:00

Geffen/UMe celebra il 30° Anniversario di Nevermind, con diverse ristampe multiformato. Un totale di 94 tracce audio e video (70 delle quali inedite) saranno disponibili sul mercato fisico e digitale. Oltre alle edizioni Super Deluxe vi sarà il doppio CD e i formati digitali. Nevermind è stato rimasterizzato in alta risoluzione 192kHz 24-bit a partire dai nastri analogici stereo originali.

Nel materiale inedito esclusivo, contenuto all’interno delle varie edizioni di Nevermind 30th Anniversary, vi sono quattro spettacoli dal vivo completi, che documentano la storica ascesa dei Nirvana durante i loro concerti: Live in Amsterdam, Paesi Bassi (registrato e filmato il 25 novembre 1991 al famoso club Paradiso); Live in Del Mar, California (registrato il 28 dicembre 1991 al Pat O'Brien Pavilion al Del Mar Fairgrounds); Live in Melbourne, Australia (registrato il 1 febbraio 1992 al The Palace di St. Kilda); Live in Tokyo, Giappone (registrato al Nakano Sunplaza il 19 febbraio 1992).

I quattro i concerti rimasterizzati sono inclusi nelle Nevermind Super Deluxe Edition, che saranno disponibili sia su CD (Box 5CD + Blu-ray con lo spettacolo di Amsterdam, con audio e video rimasterizzati in HD per l’occasione), sia in vinile (8LP su vinile nero 180g + più il nuovo 7 pollici – lato A: “Endless, Nameless” / Lato B: “Even In His Youth” e “Aneurysm”).

LE NUOVE RIEDIZIONI, CON BRANI INEDITI, DISPONIBILI DAL 12 NOVEMBRE 2021

· 5CD + Blu-ray Super Deluxe Edition

· Lp + VINILE 7”

· 2CD

· Digitale

E nei prossimi mesi sarà disponibile anche la versione

· 8LP + Vinile 7” Super Deluxe edition