Lo speciale dedicato al trentesimo anniversario di Nevermind, il leggendario secondo album della band di Kurt Cobain pubblicato il 24 settembre 1991

A cura di Massimo Cotto

Giovedì 24 Settembre - Ore 21:00

TRACKLIST:

"Smells Like Teen Spirit"

"In Bloom"

"Come as You Are"

"Breed"

"Lithium"

"Polly"

"Territorial Pissings"

"Drain You"

"Lounge Act"

"Stay Away"

"On a Plain"

"Something in the Way"

"Endless, Nameless" (Hidden track)