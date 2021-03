Lo speciale appuntamento Best Rock dedicato al nuovo album degli Evanescence The Bitter Truth.

A cura di Francesco Allegretti

Giovedì 25 marzo - Ore 22:00

TRACKLIST

"Artifact/The Turn"

"Broken Pieces Shine"

"The Game Is Over"

"Yeah Right"

"Feeding the Dark"

"Wasted on You"

Lee

"Better Without You"

"Use My Voice"

"Take Cover"

"Far from Heaven"

"Part of Me"

"Blind Belief"