Lo speciale appuntamento Best Rock dedicato a When You See Yourself, il nuovo album di inediti della band di Nashville.

A cura di Alteria

Giovedì 4 marzo - Ore 22:00

TRACKLIST

1 When You See Yourself, Are You Far Away

2 The Bandit

3 100,000 People

4 Stormy Weather

5 A Wave

6 Golden Restless Age

7 Time in Disguise

8 Supermarket

9 Claire & Eddie

10 Echoing

11 Fairytale