Speciale Royal Blood - Live Session - con Andrea Rock

Lo speciale Virgin Radio Rock Live in anteprima esclusiva dedicato ai Royal Blood.

La band inglese formata da Mike Kerr e Ben Thatcher, dopo la pubblicazione del singolo Troubles Coming, ha registrato uno speciale concerto che sarà trasmesso da Virgin Radio in radio e in TV condotto da Andrea Rock.

Un doppio appuntamento imperdibile con una delle più giovani e promettenti band del panorama rock mondiale.

Virgin Radio Rock Live, speciale Royal Blood, sarà trasmesso in anteprima esclusiva in radio giovedì 21 gennaio alle ore 21:00 e su Virgin Radio TV (canale 257 del Digitale Terrestre) il 28 gennaio alle 16:00 e in replica alle ore 21:00.