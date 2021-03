Foo Fighters: Medicine At Midnight Radio Show

Virgin Radio ha il grande piacere di ospitare in esclusiva italiana i Foo Fighters con il loro primo radio show.

In occasione dell’uscita del nuovo album Medicine At Midnight la band ha realizzato in sei puntate il Foo Fighters: Medicine At Midnight Radioshow. Un episodio per ogni membro della band. Sei serate dove ai microfoni di Virgin Radio ci saranno Dave Grohl, Chris Shiflett, Pat Smear, Nate Mendel, Rami Jaffee e Taylor Hawkins.



Tutti i venerdì alle 22:00, a partire dal 5 marzo, i Foos avranno il completo controllo di Virgin Radio. Sceglieranno la musica da trasmettere e ci faranno entrare nel loro universo fatto di rock e storie. Ogni puntata avrà un tema che renderà unico l'appuntamento con la band e ci permetterà di ascoltare il gruppo come mai fatto prima.

Ogni episodio sarà introdotto da Andrea Rock.

IL PROGRAMMA DELLE PUNTATE DEL FOO FIGHTERS MEDICINE AT MIDNIGHT RADIOSHOW



5 marzo

Taylor Hawkins parlerà di Classic Rock con due ospiti d’eccezione: Dave Navarro e Chris Chaney dei Jane’s Addiction.

12 marzo

Nate Mendel ci parlerà delle linee di basso più importanti nei pezzi rock alternative.



19 marzo

Rami Jaffee ci racconterà le storie legate 'alle band che hanno inserito nuovi membri nelle propria line-up quando erano già famose'.

26 marzo

Chris Shiflett ci fara ascoltare una puntata dedicata al glamrock.

2 aprile

Dave Grohl ci parlerà dei batteristi che sono i frontman delle proprie band.

9 aprile

Pat Smear e Chris Shiflett dedicheranno la puntata al cinquantesimo anniversario dell’album Love It To Death di Alice Cooper con una intervista esclusiva al leggendario artista di Detroit!