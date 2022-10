AC/DC, la canzone della band preferita da Axl Rose (e la sua grande stima per Bon Scott)

Nel 2016 Axl Rose è entrato a far parte temporaneamente degli AC/DC: il frontman dei Guns N’ Roses è stato fondamentale per la band australiana che si è ritrovata improvvisamente senza cantante quando Brian Johnson è stato costretto a fermarsi, a causa di alcuni problemi all’udito. È stato grazie ad Axl, infatti, se gli AC/DC sono riusciti a completare il tour di Rock or Bust senza deludere le aspettative dei fan.

I musicisti hanno più volte ringraziato il frontman per il suo aiuto che comunque ha riguardato solo quel momento difficile.

Durante quel tour Axl Rose non ha mai nascosto la sua grande ammirazione per Bon Scott e l'emozione di poter interpretare le sue canzoni a fianco di Angus Young. In una dichiarazione rilasciata a un fan nell'aprile 2016 all'Aeroporto di Los Angeles, poco prima di imbarcarsi con la band per il tour, il frontman dei Guns N' Roses ha rivelato qual è la sua canzone preferita di sempre della band.

Si tratta di Touch Too Much, l'ultimo singolo estratto dall'album Highway To Hell del 1979, l'ultimo brano pubblicato dalla band con Bon Scott.

Il grande frontman non riuscì a vivere il grande successo che la band stava ottenendo a livello internazione a seguito della pubblicazione dell'album. Se da una parte Highway To Hell aprì definitivamente le porte dell’Olimpo del rock agli AC/DC, dall’altra ha infatti rappresentato il canto del cigno di Bon Scott. Il 19 febbraio del 1980, poco meno di un mese dopo la fine del grandioso tour legato all’album, il frontman è stato ritrovato morto a Londra dopo una notte di presunti eccessi alcolici. Le congetture sulla sua morte durano da quel momento e probabilmente non si sono ancora esaurite, ma ciò che conta è che i suoi compagni non si sono fermati; la scomparsa di Scott arrivò davvero nel momento di maggior vigore della band, ma è proprio di fronte alle difficoltà che i veri artisti riescono a tirare fuori il meglio.