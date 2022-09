Foo Fighters, Dave Grohl svela la sua più grande paura di sempre

Ogni racconto nella vita di Dave Grohl è un grande aneddoto rock’n’roll. Anche quello della sua più grande paura: rimanere chiuso in un ascensore. Nella sua carriera Dave ha dimostrato uno spirito di resistenza e una capacità di superare le difficoltà fuori dal comune, una forza d’animo che gli ha permesso di continuare a fare musica nel 1994 dopo la tragica scomparsa di Kurt Cobain quando faceva parte della più grande rock band del mondo, i Nirvana, e che si spera riesca a guidarlo nella seconda grande sfida della sua vita, la perdita nel 2022 del suo amico Taylor Hawkins batterista della band che ha fondato nel 1995 e che ha fatto crescere fino a farla diventare la più grande band del mondo.

Ma rimanere chiuso in ascensore è l’unica cosa che gli fa davvero paura. In una intervista radiofonica con BBC Radio del 2021, Dave Grohl ha raccontato anche perché: «Mi è successo una volta mentre ero in Nuova Zelanda. Non sono mai stato uno claustrofobico, ma in quella occasione ho scoperto di avere il terrore degli ascensori». Dave Grohl ha raccontato così la sua esperienza: «Ero in hotel, avevo la stanza al quarantesimo piano o una cosa del genere, ho chiuso le valigie e sono entrato in ascensore. Dopo tre piani si è fermato. Continuavo a schiacciare “piano terra” e “apertura porte” e non succedeva niente e sono andato nel panico. Ho suonato l’allarme e ho iniziato a gridare: “Sono nel vostro ascensore al trentottesimo piano, tiratemi fuori”. E’ stato un momento terribile». Dave ha trovato subito il modo di tranquillizzarsi: «La casa discografica mi aveva regalato una bottiglia di vino speciale, con l’etichetta dei Foo Fighters. L’ho aperta e me ne sono scolata metà. Erano le undici del mattino. Appena ho finito di bere, l’ascensore ha ricominciato a scendere!».