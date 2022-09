Stranger Things: l'attore Jamie Bower (Vecna) è anche un cantautore. Ascolta qui il singolo "I Am"

L'ultima stagione della popolare serie TV Stranger Things ha senza alcun dubbio contribuito alle scelte musicali dell'estate 2022 riportando in vetta alle classifiche di tutto il mondo brani incredibili come Master Of Puppets dei Metallica e, caso unico nella storia, Running Up That Hill (A Deal With God) di Kate Bush che nelle prossime settimane riceverà per la prima volta una ristampa in formato CD.

Il rock e la musica sono al centro delle passioni anche dei principali protagonisti che hanno dato vita alla serie: dai registi Duffer Brothers ai membri del cast, la musica è un collante fondamentale delle loro vite e in alcuni casi una seconda professione. Finn Wolfhard (l'attore che interpreta Mike Wheeler) è il frontman e chitarrista dei The Aubreys, Gaten Matarazzo (che interpreta Dustin Hemderson) ha partecipato alla realizzazione del video Meet Me On The Roof dei Green Day e il cattivo principale della serie, Jamie Bower, è un grande cantautore con all'attivo molti singoli di successo. L'ultimo brano uscito, in rotazione su Virgin Radio, è I Am.

Il singolo di Jamie Bower riprende il genere country e western ed è accompagnato da un bellissimo video realizzato dai registi Vicente e Fernando Cordero. La prima canzone pubblicata da Bower nel 2022, "Crow", è stata pubblicata ad aprile e a maggio i due singoli "Run On" (con King Sugar) e "Devil In Me". Prima di iniziare la sua carriera solista, Bower è stato il frontman della band punk londinese Counterfeit.

Negli scorsi mesi l'attore e cantautore inglese ha rivelato di aver ascoltato la cover realizzata dai Placebo di "Running Up That Hill (A Deal With God)" di Kate Bush per aiutarlo a uscire dal personaggio dopo aver interpretato Vecna in Stranger Things.