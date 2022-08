I Rolling Stones chiesero 10 milioni di dollari per concedere i diritti al Rock’n’Roller Coaster di Disneyland. Vennero scelti gli Aerosmith

Si chiama Rock’n’Roller Coaster, è un’attrazione della Disney presente dal 1999 nei parchi tematici Disney’s Hollywood Studios della Florida e dal 2002 a Disneyland Paris (chiuso nel 2019, è stata la montagna russa più veloce di tutta la Francia) e una delle collaborazioni più surreali tra il mondo della Disney e il rock. Una corsa incredibile al buio su una montagna russa velocissima, accompagnati dalla musica degli Aerosmith, con brani come Nine Lives, Walk This Way, Dude Lookas Like a Lady, Sweet Emotions e Love in an Elevator in cui il testo è stato cambiato apposta da Steven Tyler in Love in a Roller Coaster.

La passione per le montagne russe e gli Aerosmith a quanto pare è scoppiata all’improvviso. L’attore Ken Marino che interpreta un video introduttivo della corsa sulle montagne russe (che ha preso il nome di Rock’n’Roller Coaster featuring Aerosmith) ha raccontato il momento in cui i dirigenti della Disney hanno proposto l’idea alla band e ai loro manager: «Gli Aerosmith erano in piedi dietro di me, si sono guardati e hanno detto: “Hey, dobbiamo fare in modo che siano le montagne russe più emozionanti e divertenti del mondo!” Il loro manager non ci credeva: “Ok ragazzi ma ricordatevi che avete un concerto da fare domani”».

Eppure, secondo le ultime rivelazioni dal mondo Disney, gli Aerosmith non erano la prima scelta per le montagne russe a tema rock’n’roll.

La prima band a cui hanno chiesto di partecipare erano i Rolling Stones, che hanno fissato il prezzo a dieci milioni di dollari e la seconda sono stati i Kiss che a quanto pare hanno chiesto molto di più. La terza scelta è stata la più improbabile, gli U2 che hanno rifiutato e solo a quel punto sono stati chiamati gli Aerosmith che hanno accettato subito. Anche se nessuno sa a quale cifra.