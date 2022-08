Foo Fighters: all’asta la chitarra che Dave Grohl utilizza nel video di Monkey Wrench

La chitarra suonata da Dave Grohl nel video di Monkey Wrench andrà all’asta. La Gretsch White Falcon bianca appartiene, ad oggi, alla band ed è stata utilizzata da Grohl e da Pat Smear durante le registrazioni dell’album The Colour And The Shape, il secondo dei Foo Fighters (1997).

L’asta è prevista per il prossimo 7 settembre al Gardiner Houlgate a Corsham, in Inghilterra, e ci si aspetta che lo strumento possa raggiungere una cifra che si aggiri attorno ai 35.000 euro.

Il banditore Luke Hobbs ha dichiarato: “Si tratta di una chitarra molto interessante, una delle poche possedute dai Foo Fighters, che sono la più grande rock band del pianeta, a finire all’asta. Mi aspetto interesse da tutte le parti del mondo, il fatto che compaia così in primo piano nel video di Monkey Wrench la rende ancora più attraente per fan e collezionisti”.

Oltre alla chitarra, all’asta andrà anche una polaroid, scattata da Smear, che ritrae l’attrice Drew Barrymore mentre suona lo strumento.

L’album The Colour And The Shape fu quello della svolta per Dave Grohl e soci, oltre ad essere il primo con Taylor Hawkins alla batteria. Così come la clip di accompagnamento a Monkey Wrench fu il debutto video di Hawkins con la band. Ecco perché questa chitarra assume un valore ancora più significativo, dopo la tragica scomparsa del batterista, avvenuta lo scorso 25 marzo a Bogotà.

I Foo Fighters onoreranno il loro ex compagno di band e amico con due concerti evento a lui dedicati. I Taylor Hawkins Tribute Concerts avranno luogo il 3 settembre al Wembley Stadium di Londra ed il 27 settembre al Kia Forum di Los Angeles. Oltre ai Foos, suddivisi tra le due date ci saranno tanti ospiti illustri come Liam Gallagher, Josh Homme dei Queens of the Stone Age, Brian May e Roger Taylor dei Queen, Chrissie Hynde, Red Hot Chili Peppers, John Paul John dei Led Zeppelin e molti altri.