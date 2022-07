Metallica: la donna brasiliana che partorì al concerto della band onora James Hetfield con il secondo nome del suo bimbo

Lo scorso maggio, una tatuatrice brasiliana di 27 anni, Joice Figueiró, ha partorito durante il concerto dei Metallica allo stadio di Curitiba in Brasile. La donna, incinta di 39 settimane, ha iniziato ad avere le contrazioni poco dopo che il gruppo metal è salito sul palco. Ha cercato di resistere per ascoltare i suoi idoli ma le si sono rotte le acque ed è stata trasportata in ambulatorio dello stadio perché non c'era più tempo per raggiungere l’ospedale.

Suo figlio Luan è nato alle 23.15, come la Figueiró ha poi rivelato su Instagram, "al suono di Enter Sandman". La donna ha dato al suo bambino un secondo nome in onore della band: James.

I Metallica hanno condiviso la notizia sulle loro storie di Instagram e il frontman della band, James Hetfield, ha chiamato la neomamma e suo marito Jaime per congratularsi. "Avevamo già scelto il nome Luan per il bambino. Ma la gente ha iniziato a chiederci: ‘Perché non qualcosa legato ai Metallica?’", ha spiegato la mamma, durante un’intervista per The Guardian. "Abbiamo sentito legame forte con James al telefono che abbiamo deciso di dare al nostro bimbo un secondo nome come il suo. Ci è sembrato giusto. Ora non potrà ascoltare altra musica se non quella metal". La donna ha raccontato anche che lei e suo marito "non potevano crederci", quando Hetfield li ha chiamati, descrivendo il musicista come "così gentile". "Mi ha chiesto se stavo bene, se il bambino era sano", ha detto ancora la Figueiró. "Gli abbiamo raccontato tutta la storia. Il nostro è un baby headbanger!”.