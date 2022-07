La città di New York ha dedicato una strada in onore dei Beastie Boys

Nel 1989, Michael “Mike D” Diamond, Adam “MCA” Yauch e Adam “AD-Rock” Horowitz dei Beastie Boys, la band rivelazione della scena hip-hop di New York (dopo aver esordito come gruppo punk hardcore) si mettono in posa davanti ad un negozio di vestiti usati all’angolo tra Ludlow Street e Rivington Street nel cuore del Lower East Side per scattare la foto di copertina del loro secondo album.

Si intitola Paul’s Boutique ed entra nella storia dell’ hip hop americano come “Il Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band del rap” per la complessità e raffinatezza dei suoni e dei campionamenti, raccolti dai produttori The Dust Brothers attraverso decenni di musica soul funk punk ed elettronica. Nel 1986 i Beastie Boys hanno fatto divertire tutti con la spensieratezza pop punk del singolo You Gotta Fight For Your Right to Party e sono diventati il primo gruppo rap ad andare al numero uno in classifica con l’album di debutto Licensed to Ill. Con Paul’s Boutique alzano il livello della produzione (usano sample preso da 150 canzoni diverse di cui 24 solo per l’ultima “B-Boys Bouillabasses”) e creano uno stile ironico, surreale e pieno di groove. La città di New York ha riconosciuto l’importanza culturale di Paul’s Boutique (che vende meno di Licensed to Ill e si ferma al n.24 in classifica ma è acclamato dalla critica) dedicando una strada ai Beastie Boys. Il punto esatto in cui è stata scattata la foto è di fronte al numero 99 di Rivington Street. Lo scatto di copertina è stato fatto da un amico dei Beastie Boys, Jeremy Shatan, bassista della loro prima band hardcore, The Young Aborigines. Oggi quell’angolo di strada prende il nome di Beastie Boys Street.

“I Beastie Boys hanno cambiato le regole e innovato tutto il genere hip-hop” ha detto un rappresentante delle autorità di New York durante la cerimonia, in cui è stato ricordato Adam Yauch, scomparso nel 2012 a soli 47 anni “Questo evento è una celebrazione del quartiere del Lower East Side, della sua comunità di artisti e di tutto il genere hip hop".