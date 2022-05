Kasabian, cancellati i concerti a Torino, Roma e Mantova. Nuova data a Milano a ottobre

I KASABIAN ANNUNCIANO UNA DATA ALL’ALCATRAZ DI MILANO PER IL 16 OTTOBRE 2022

CANCELLATE INVECE 3 DELLE DATE ESTIVE ITALIANE A CAUSA DI IMPEDIMENTI LOGISTICI.

I POSSESSORI DI BIGLIETTI AVRANNO UNA PRIORITA’ DI 48 ORE PER L’ACQUISTO DEI BIGLIETTI

DEL CONCERTO DI MILANO.

RESTA INVECE CONFERMATA LA PARTECIPAZIONE DEI KASABIAN A LUCCA SUMMER FESTIVAL DOVE DIVIDERANNO IL PALCO CON LIAM GALLAGHER NELLA SERATA DEL 6 LUGLIO.

Nel giorno in cui sono costretti a cancellare 3 delle loro date italiane i KASABIAN annunciano la data del loro attesissimo concerto all’Alcatraz di Milano.

Impedimenti logistici hanno forzato infatti la cancellazione delle prime 3 date del tour dell’Europa continentale, tutte e tre in Italia, a Torino, Roma e Mantova.

La delusione dei fans italiani è però attenuata dall’annuncio di un concerto all’Alcatraz di Milano, previsto per Domenica 16 Ottobre quando i Kasabian presenteranno per la prima volta nel nostro paese i brani del nuovo album The Alchemist’s Euphoria in uscita il 5 Agosto.

BIGLIETTI

I biglietti per la data di Milano saranno in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di lunedì 30 Maggio.

Gli spettatori già in possesso dei biglietti per le date di Torino, Roma e Mantova avranno la possibilità di acquistare i biglietti del concerto di Milano con una priorità di 48 ore grazie al link che verrà inviato alle mail degli acquirenti raggiungibili entro la giornata di sabato

Restano ancora disponibili su www.luccasummerfestival.it gli ultimi biglietti per il concerto di Kasabian e Liam Gallagher del 6 Luglio a Lucca Summer Festival