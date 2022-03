Red Hot Chili Peppers: vuoi partecipare all'ascolto in anteprima esclusiva dell'album Unlimited Love?

Virgin Radio ha il piacere di invitare degli ascoltatori all'ascolto, in anteprima esclusiva, di Unlimited Love, il nuovo album dei Red Hot Chili Peppers.



A partire da lunedì 28 marzo on-air sulle frequenze di Virgin Radio e online su virginradio.it (per gli iscritti al sito) si apriranno degli appuntamenti dove prenotarsi.



L'ascolto dell'album sarà a MILANO presso la Warner Music Italy (Piazza della Repubblica 16) a partire dalle ore 16 del 31 marzo 2022 con l'introduzione all'ascolto a cura del nostro Andrea Rock!

- Ogni invito sarà valido per una sola persona.

- Per accedere all'ascolto dell'album sarà necessario mostrare il green pass rafforzato.

- Durante l'ascolto sarà necessario indossare la mascherina FFP2.

- Senza questi requisiti non sarà possibile l'accesso all'ascolto dell'album.

L'album Unlimited Love sarà disponibile dal 1° aprile. E' il primo album con John Frusciante dal 2006 e il primo con il produttore e collaboratore di lunga data Rick Rubin dal 2011.

"Desideriamo con tutto il cuore essere una luce nel mondo, per elevare, connettere e riunire le persone. Ogni brano del nostro nuovo album UNLIMITED LOVE, è una sfaccettatura di noi, che riflette la nostra visione dell'universo. Questa è la missione della nostra vita. Lavoriamo, ci concentriamo e ci prepariamo, così che quando arriva l'onda più grande, siamo pronti a cavalcarla. L'oceano ci ha regalato un'onda potente e questo album è la cavalcata che è la somma delle nostre vite. Grazie per l'ascolto, speriamo che vi piaccia. ROCK OUT MOTHERFUCKERS!” - Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith, John Frusciante

Unlimited Love Tracklisting

1.Black Summer

2.Here Ever After

3.Aquatic Mouth Dance

4.Not The One

5.Poster Child

6.The Great Apes

7.It’s Only Natural

8.She’s A Lover

9.These Are The Ways

10.Whatchu Thinkin’

11.Bastards of Light

12.White Braids & Pillow Chair

13.One Way Traffic

14.Veronica

15.Let ‘Em Cry

16.The Heavy Wing

17.Tangelo