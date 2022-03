Liam Gallagher: “La maggior parte delle rockstar sono inutili, come ad esempio gli U2”

Liam Gallagher ha detto la sua sulle rockstar e sulla loro attitudine.

Nel corso di una chiacchierata con il presentatore Toni Gonzalez per il podcast Loudwire Nights, l’ex Oasis ha spiegato un suo tweet di qualche giorno fa, dove ad un fan che chiedeva la sua opinione sulle parole positive di Dave Grohl – co-autore dell’ultimo singolo Everything's Electric – nei suoi confronti, Gallagher ha risposto: “Lui ci sta dentro, ma gli altri sono inutili”.

Ecco come il nostro Rock Ambassador ha elaborato questo suo pensiero: “Voglio dire, non sono tutti inutili, ma la maggior parte sì. Quelli che pensano di essere delle rock star non lo sono, loro... sai, vivono solo una vita molto noiosa, e penso che il rock 'n' roll meriti un po' di più del semplice fare musica, capisci cosa intendo? Devi andare là fuori e prenderti cura di te stesso - devi vivere una vita che sia eccitante”.

E Liam non si ferma qui. Per essere ancora più preciso, porta un esempio concreto, e molto conosciuto – nonché provocatorio, dato il rapporto di amicizia che lega il fratello Noel con la band citata: “Come gli U2, si spacciano per una band rock 'n' roll, ma di cosa parliamo? Dai, amico, non ho mai visto quel ca**o di Bono, voglio dire, non ho mai visto nessuno di loro fare qualcosa di lontanamente rock 'n' roll”.

La riflessione del cantante passa poi al suo amore per il rock'n'roll e al suo concetto di attitudine: “Senza dubbio, penso che sia l'attitudine, molte persone diranno: ‘Oh, è tutta una questione di musica’. Ma non sono d'accordo, non penso che sia tutta una questione di musica. Ovviamente hai un certo grado di… voglio dire, le tue melodie devono essere abbastanza buone, ma penso che l'atteggiamento faccia molto. La gente pensa che il rock 'n' roll suoni un po' sciocco e un po' stupido, ma significa molto per me. Preferirei essere quello [sciocco e stupido, ndr] che fottere un fottuto idiota politicamente corretto”.