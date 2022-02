Bryan Adams: RIVIATI a dicembre i concerti in Italia. Tutte le info

La D’Alessandro e Galli comunica che i tre concerti di Bryan Adams, originariamente previsti per Febbraio 2022 e cancellati a causa della crisi pandemica, verranno recuperati nel prossimo mese di dicembre.

Gli spettatori già in possesso di biglietti per le date di Febbraio potranno usarli per accedere a queste nuove date. Nuove disponibilità di biglietti andranno in vendita da domani mattina su www.dalessandroegalli.com

5 DICEMBRE 2022 - CONEGLIANO VENETO Zoppas Arena

6 DICEMBRE 2022 – ROMA Palazzo dello Sport

8 DICEMBRE 2022 – FIRENZE Mandela Forum