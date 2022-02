Tommy Lee approva la serie Pam & Tommy: “ecco perché la gente deve conoscere la storia del sex tape”

«Il mio cuore si è fermato per un secondo quando mi sono reso conto che la cassaforte era stata rubata». Tommy Lee, batterista dei Mötley Crüe, ha raccontato così il momento in cui nel 1995 ha scoperto che la cassaforte nascosta nel garage della sua villa di Malibu non c’era più, ma soprattutto che oltre a orologi di valore e soldi era sparito anche il famoso sex tape della sua luna di miele con Pamela Anderson, con cui si è sposato sulla spiaggia di Cancun in Messico il 19 febbraio 1995, due mesi dopo essersi conosciuti (la star di Baywatch indossava un bikini bianco, anche quello custodito nella cassaforte). Il ladro era Rand Gauthier, artigiano che ha litigato con Tommy Lee per dei lavori nella villa che non gli sono stati pagati e decide di vendicarsi con un furto tanto assurdo quanto pieno di conseguenze imprevedibili. Gauthier tenta di vendere il video online, ma il sex tape di otto minuti viene piratato e visto in tutto il mondo, e finisce per essere distribuito da un colosso della pornografia, Internet Entertainment Group fino a quando dopo un accordo con Tommy e Pamela diventa accessibile solo agli iscritti a pagamento del sito, che triplica i propri accessi.

È la storia di uno dei primi fenomeni virali, raccontata nella nuova serie Pam & Tommy in onda dal 2 febbraio: «La storia è bella» ha detto Tommy Lee che nella serie è interpretato da Sebastian Stan (Lily James è invece Pamela Anderson) in una intervista con Entertainment Tonight, «Ma quello che successo non lo è. Il tema principale è la privacy, l’invasione della vita privata delle star e quanto al tempo la situazione fosse fuori controllo. Adesso ci sono delle leggi diverse». Pamela Anderson ha dichiarato di non voler vedere la serie, in onda in America sul canale Hulu e in Italia su Disney+, e di non essere stata coinvolta nella produzione. «L’unica cosa che mi interessa è di raccontare la storia in modo corretto e interpretare Pamela in modo autentico» ha detto Lily James. Anche Tommy Lee non è stato coinvolto nella produzione, ma ha dato la sua approvazione alla serie perché: «E’ una bella storia, e il pubblico deve conoscerla».