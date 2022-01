Il giorno in cui Liam Gallagher venne bandito dalla British Airways. La storia

Era il 12 febbraio 2001 quando Liam Gallagher, allora cantante degli Oasis, si imbarcava con il fratello Noel e tutta la band dall’aeroporto di Gatwick, a Londra, in direzione di Rio de Janeiro, dove si sarebbe esibito con i suoi soci al Rock in Rio.

Qualcosa, però, non andò liscio. Una assistente di volo della British Airways, infatti, accusò Liam di molestie a sfondo sessuale: a quanto pare, il cantante avrebbe apostrofato la donna durante le operazioni di imbarco al terminal nord, senza apparente motivazione, per poi toccarle il fondoschiena. Ovviamente senza il consenso della donna che, immediatamente, presentò una denuncia alla compagnia aerea e alla polizia del Sussex, la quale a sua volta iniziò un'indagine sulla questione. Un portavoce della band dichiarò immediatamente di non essere a conoscenza dell'incidente, mentre la British Airways rilasciò un comunicato nel quale si affermava: “Venerdì sera, 12 gennaio, un passeggero maschio avrebbe abusato di una donna prima dell'imbarco sul volo 2247 da Gatwick a Rio De Janeiro. Il membro dello staff ha denunciato il presunto incidente alla polizia del Sussex e ora stanno indagando”.

Dal canto suo, la polizia dichiarò: “Si presume che l'aggressione a una dipendente della British Airways sia avvenuta il 12 gennaio nel terminal nord. Le indagini continuano e al momento non siamo in grado di commentare ulteriormente”.

Passarono quattro settimane e l’indagine si chiuse, a favore di Gallagher: interrogato dalla Gatwick Police, si arrivò alla conclusione che il cantante non sarebbe stato perseguito. “A seguito della consultazione tra la polizia e il Crown Prosecution Service, non è necessario intraprendere ulteriori azioni contro quella persona”, si leggeva in un comunicato della polizia.

Non era la prima discordia avvenuta tra il più giovane dei fratelli Gallagher e una compagnia aerea: nel 1998 Liam fu bandito dalla Cathay Pacific, a seguito di comportamenti molesti tenuti durante un volo da Hong Kong all’Australia. I passeggeri si lamentarono del fatto che il cantante e il suo entourage fossero ubriachi, fumassero e lanciassero oggetti per la cabina, con tanto di intervento del capitano per arginare i danni.