I Motörhead pubblicano un concerto inedito del 1998 per celebrare il compleanno del grande Lemmy. Ascoltalo qui

In occasione di quello che sarebbe stato il 76esimo compleanno del leggendario Lemmy Kilmister, il canale youtube ufficiale dei MÖTÖRHEAD ha pubblicato per la serie "The Löst Tapes" un concerto inedito registrato a Norwich nel 1998 durante lo "Snake Bite Love" tour del 1998.

Lemmy morì il 28 dicembre 2015 a 70 anni pochi giorni dopo aver scoperto di avere un cancro.

Nel giugno 2020 è stato annunciato il biopic ufficiale dedicato alla vita del grande Lemmy: sarà diretto dal regista Greg Olliver, che in precedenza ha diretto l'omonimo documentario del 2010 "Lemmy".

Il biopic "Lemmy" racconterà la vita di Kilmister, dall'adolescenza a Stoke-on-Trent al periodo in cui diventò un roadie per Jimi Hendrix, dall'entrata negli HAWKWIND fino alla fondazione dei MOTÖRHEAD.

Ascolta qui il concerto The Lost Tapes Vol. 2 (Live in Norwich 1998):