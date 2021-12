David Gilmour, chi è il leggendario musicista che chiamò per cantare le parti di Waters durante il Live At Pompeii

C’è un musicista che nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con alcune della band e degli artisti più grandi di tutti i tempi: Eric Capton, George Harrison, i Rolling Stones e David Gilmour dei Pink Floyd.

È Chuck Leavell, nato a Birmingham Alabama nel 1952, musicista autodidatta cresciuto assorbendo il suono blues del sud degli Stati Uniti fin dalla fine degli anni 60 (fonda la sua prima band The Misfitz nel 1966, membro degli Allman Brothers Band in cui è entrato nel 1972 dopo la morte di Duane Allman quando Gregg Allman ha deciso di non provare a riprodurre il suono a due chitarre che faceva con suo fratello, ma di modificarlo aggiungendo il suo pianoforte. Dopo aver guidato la band jazz-rock Sea Leve dal 1976 al 1981, Chuck Leavell è il direttore musicale di tutti gli album dei Rolling Stones dal 1982 ad oggi e tastierista di tutti i loro tour, è stato lo straordinario pianista nell’album Unplugged di Eric Clapton del 1992 e ha portato la tradizione del blues e del rock ad una nuova generazione di band suonando con i Black Crowes (nell’album definitivo Shake Your Money Maker del 1990), i Gov’t Mule e John Mayer. Un gigante della musica, premiato per aver portato avanti la storia del suono dell’Alabama e molto impegnato nelle attività ambientaliste fin dagli anni ’80, quando ha creato insieme alla moglie Rose Lane Leavell la riserva di alberi Ciarlane Plantation nei dintorni di Macon in Georgia, la cui storia è stata raccontata nel documentario Chuck Leavell: The Tree Man uscito alla fine del 2020.

Chuck Leavell ha elencato quali sono i brani in cui è più orgoglioso di aver suonato: Jessica degli Allman Brothers Band, Out Of Tears dei Rolling Stones e Old Love di Eric Clapton ma ha anche detto che uno dei momenti più intensi della sua carriera è quando è salito sul palco allestito nell’Anfiteatro di Pompei nel 2016 per cantare Comfortably Numb con David Gilmour. Gilmour lo conosceva tramite Eric Clapton, e si dice che lo abbia contattato direttamente senza preavviso per partecipare ad uno dei concerti più importanti della sua carriera, il ritorno a Pompei dove aveva fatto la storia con il leggendario Live at Pompeii dei Pink Floyd nel 1971.

Gilmour è in tour per promuovere l’album Rattle That Lock, suona al Circo Massimo di Roma e per due sere (6 e 7 luglio 2016) a Pompei con una band di cui fanno parte anche Phil Manzanera, Guy Pratt, Jon Carin. Ha bisogno di una voce che interpreti la parte cantata da Roger Waters in Comfortably Numb, che è il pezzo di chiusura del concerto e sceglie Chuck Leavell. Una scelta perfetta che regala al pubblico una delle performance più travolgenti mai fatte di Comfortably Numb, probabilmente l’ultima di David Gilmour, in un luogo unico al mondo.