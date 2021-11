Freddie Mercury, la mamma Jer Bulsara: "Ci ha sempre potetti. Ha fatto più lui nella sua breve vita che la gente in cento anni"

Il 24 novembre 2021 ricorrono i 30 anni dalla scomparsa di Freddie Mercury, il leader dei Queen stroncato dalle complicazioni dell’Aids a soli 45 anni nella sua casa di Kensington a Londra. Freddie ha tenuto nascosta la malattia per molto tempo, non solo alla stampa (l’unica dichiarazione pubblica avviene il giorno prima della sua morte) ma anche ai membri della sua famiglia, il padre Bomi Bulsara, la madre Jer e la sorella Kashmira. «Ha cercato di proteggerci fino all’ultimo» ha detto la madre Jer in una delle rare interviste concesse, «Anche mentre stava morendo, si preoccupava più degli altri che di sé stesso».

Peter Freestone, l’amico e assistente personale ha raccontato l’ultima visita della famiglia a Freddie nella casa di Garden Lodge a Kensington, una settimana prima del 24 novembre 1991: «Bomi e Jer sono arrivati insieme alla sorella Kashmira, il marito Roger e i loro due figli per il tè del pomeriggio. Freddie dirigeva tutte le operazioni dal letto, e con uno sforzo sovrumano è riuscito ad intrattenerli tutti per due o tre ore. Voleva fargli credere che non c’era niente di cui preoccuparsi. Nessuno poteva immaginare che quella era l’ultima volta in cui avrebbero visto Freddie vivo». La madre Jer ha ricordato anche le domande del figlio: «State tutti bene? Qualcuno della stampa vi ha infastidito? Gli abbiamo risposto: non ti preoccupare per noi, caro». La famiglia aveva capito benissimo le condizioni di salute disperate di Freddie: «Non aveva bisogno di dire niente, si vedeva che era malato» ha detto Jer, «Ha continuato a proteggerci non parlando mai di quell’argomento». Freddie rimane accudito da Peter Freestone, dal compagno Jim Hutton e da una ristretta cerchia di collaboratori e amici composta dalla sua prima ex fidanzata Mary Austin, lo chef Joe Fanelli e Dave Clarke (otre ai sei gatti) fino alle sette di sera di domenica 24 ottobre 1991.

«E’ stato un giorno molto triste, ma secondo la mostra religione quando arriva il momento della morte non si può fare nulla, devi andare» ha detto la madre Jer, «Freddie ha fatto più per il mondo nella sua breve vita che la maggior parte delle persone in cento anni».