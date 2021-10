I genitori di una scuola canadese vogliono per cacciare la preside fan degli Iron Maiden. La petizione per non farla licenziare

Sharon Burns è la preside della High School a St. Catherines, nell’Ontario in Canada, ed è una grande fan degli Iron Maiden.

Ora Sharon rischia di perdere il suo lavoro, a causa di una petizione lanciata da alcuni genitori, preoccupati che il suo amore per la band britannica sia direttamente legato al satanismo.

La battaglia dei genitori è partita in seguito a due post, pubblicati da Burns sui social media ufficiali del preside (poi rimossi), dove la preside mostra tutto il suo amore per i Maiden: nella prima foto, la preside fa il gesto delle corna, vicino ad uno striscione e ad una targa dedicati al gruppo. Nell’altra, quella incriminata, vediamo la mascotte Eddie accanto alla scritta Eddie 666 all’interno di un cuore. Ed è proprio questo riferimento al satanismo che avrebbe fatto scattare l’allarme tra i genitori degli alunni della St. Catherines, che hanno quindi lanciato la petizione chiamata Eden High School Principal, Sharon Burns, Needs To Be Transferred Immediately! (La preside della Eden High School Principal, Sharon Burns, deve essere trasferita immediatamente!). Al momento, la petizione è stata firmata da circa 500 persone.

via Change.org

“In quanto genitori coinvolti – si legge nella motivazione – siamo profondamente turbati dal fatto che la preside assegnata alla scuola abbia mostrato sfacciatamente simboli satanici e la sua fedeltà alle pratiche sataniche sulle sue piattaforme di social media pubbliche dove tutti gli studenti possono vederli. Come genitori chiediamo il suo trasferimento in un'altra scuola. Per favore, sostituiamola con un altro preside che si allinei con i valori delle famiglie dell'Eden e che non saboti l'insegnamento o la difesa di quei valori e che non cercherà di introdurre studenti impressionabili a pratiche o simboli satanici”. Un ulteriore chiarimento, arrivato qualche ora dopo, ha specificato che “a nessuno importa quale band le piaccia e questo non riguarda la scelta di ciò che ascolta. Questo sarebbe meschino e insensato”. Il vero problema, a quanto pare, sarebbe proprio la dicitura 666.

Contestualmente, altri genitori hanno voluto mostrare il loro appoggio a Burns, lanciando a loro volta una petizione chiamata We Need Mrs Burns (Noi abbiamo bisogno della signora Burns), che ha già raggiunto più di 19.000 adesioni. “Lei [Burns] non diffonde altro che amore e gentilezza – recita la descrizione – ed è probabilmente uno dei presidi migliori e più entusiasti che la scuola abbia mai avuto”.