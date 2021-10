Dave Gahan spiega perché ha reinterpretato Nothing Else Matters dei Metallica: "credo esista un lato oscuro in entrambe le band"

Per celebrare il trentesimo anniversario dell’uscita del loro album omonimo, il più importante della loro storia, i Metallica hanno fatto le cose in grande. Il cosiddetto Black Album, infatti, è stato ripubblicato in una versione rimasterizzata e in numerosi formati. Ma non è finita qui: lo scorso 1° ottobre è arrivato sul mercato The Metallica Blacklist, nel quale, per la prima volta, più di 50 artisti di ogni genere e provenienza hanno dato un'interpretazione unica del loro pezzo preferito dell’album.

Per raccontare questa operazione e sentire, dalla voce stessa di questi personaggi, l’importanza che le canzoni dei Metallica hanno avuto per loro, è nato anche un podcast, The Metallica Podcast: Volume 1 - The Black Album. Gli episodi, con cadenza settimanale, esplorano le storie dietro il rifacimento di alcuni brani e dimostrano l'enorme eredità che il Black Album sta lasciando dietro di sé.

Gli ultimi, in ordine cronologico, ad essere stati rilasciati, sono gli episodi 6 e 7. Per la sesta puntata, il tema era il cosiddetto Team Ugly che, secondo la definizione stessa dei Metallica, fa riferimento a quando, grazie ad un successo inaspettato, come quello provocato dall’album Metallica, si passa dall'essere gli sfavoriti, alla vendita di milioni di biglietti per concerti e di dischi, senza però mai dimenticare da dove si arriva. Gli ospiti di questo episodio sono Robert Trujillo, J Balvin, Tomi Owó, David Fricke, Ron Quintana e Brian Slagel.

Il settimo appuntamento del podcast, invece, è dedicato all’importanza delle reinterpretazioni contenute in Blacklist, che si presenta non come qualsiasi album di cover, bensì come una prova vivente del potere di ogni canzone del Black Album. Tra le voci che si fanno sentire in questo episodio, anche quella di Dave Gahan, leader dei Depeche Mode, il quale per l’occasione ha reinterpretato niente di meno che Nothing Else Matters.

"Esiste un lato oscuro in entrambe le band", ha dichiarato il leader dei Depeche Mode, "non vedo il motivo per rifare qualcosa che è già stato fatto da altri, l'unica ragione è se pensi che gli altri non l'abbiano fatto bene. Era già una canzone fantastica, quindi quello che ho pensato era di prendere l'essenza del brano e cercare di estrarre qualcos'altro da quell'essenza".