VASCO LIVE 2022 - Evento Speciale a Trento il 20 Maggio 2022. Tutte le info e biglietti

Vasco Rossi live a Trento, il 20 Maggio 2022 per inaugurare il Trentino Music Arena!

E’ ufficiale e lo conferma la Provincia Autonoma di Trento che apre un nuovo, affascinante e gigantesco spazio dedicato alla musica. Il nuovo parco si chiama TRENTINO MUSIC ARENA, sorge a pochi chilometri dalla città, nell’area San Vincenzo di Mattarello ed è in grado di ospitare oltre 100.000 persone.

E chi, se non Vasco, poteva essere il primo a calcare il palco della Music Arena del Trentino?

Dal canto suo il KOM non vede l’ora di tornare in concerto e di riabbracciare il suo pubblico.

Parte così da Trento il Vasco Live 2022.

BIGLIETTI

Restano validi i biglietti già acquistati per le date sold out, riprogrammate al 2022 come segue:

- 24 Maggio 2022 - Milano - Ippodromo Milano Trenno sold out

- 28 Maggio 2022 - Imola - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari sold out

- 03 Giugno 2022 - Firenze - Visarno Arena sold out

- 11 Giugno 2022 - Roma - Circo Massimo sold out

- 12 Giugno 2022 - Roma - Circo Massimo sold out

I biglietti per la nuova data del 20 Maggio 2022 disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti a IlBlasco Fan club, dalle ore 12.00 dell’8 settembre 2021 presso il circuito VIVATICKET.

Apertura vendite per tutti dalle ore 12.00 del 10 settembre 2021 sempre sul circuito VIVATICKET.