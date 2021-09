Biffy Clyro: annunciato il nuovo album The Mith Of The Happily Ever After. Ascolta ora il singolo

Il gruppo di Kilmarmock ha condiviso in rete i dettagli del loro ultimo album e ha postato anche il singolo Unknown Male 01.

L'album si intitolerà The Myth Of The Happily Ever After e uscirà il 22 ottobre 2021. Simon Neil, leader della band, ha spiegato: "Questa è una reazione a 'A Celebration of Endings'. Questo album è un vero viaggio, una collisione di ogni pensiero ed emozione che abbiamo avuto negli ultimi diciotto mesi".



Il singolo Unknown Male 01, esplora i temi della perdita. "Quando perdi persone che ami profondamente e che sono state una parte importante della tua vita, puoi mettere in discussione ogni singola cosa della tua vita" ha dischiarato Simon Neil. "Come molte persone creative, lotto con pensieri oscuri. Se sei così incline ti rendi conto che stai fissando l'oscurità, ma non vuoi soccombere. Quei momenti non si fermano. Come dice la canzone , 'Il diavolo non se ne va mai'. Non c'è mai un giorno in cui ti svegli pensando: 'Mi sento benissimo, non mi attraverserà mai più”.

"C'era una vera forza d'animo in 'A Celebration', ma in questo disco abbiamo abbracciato le vulnerabilità dell'essere una band e dell'essere un essere umano in questa epoca contorta delle nostre vite. "Anche il titolo è l'esatto opposto. Creiamo determinate narrazioni nella nostra mente per darci un po' di sicurezza quando nessuno di noi sa cosa ci aspetta alla fine della giornata!"



La Tracklist di The Myth of the Happily Ever After:

1. Dum Dum

2. A Hunger in Your Haunt

3. Denier

4. Separate Missions

5. Witch’s Cup

6. Holy Water

7. Errors in the History of God

8. Haru Urara

9. Unknown Male 01

10. Existed

11. Slurpy Slurpy Sleep Sleep