Garbage: in arrivo la ristampa di beautifulgarbage il prossimo 1° ottobre!

I Garbage hanno annunciato i dettagli della ristampa di beautifulgarbage, il loro terzo album in studio. L’uscita è prevista per il 1° ottobre 2021, esattamente 20 anni dopo la prima pubblicazione ufficiale. La band ha anche reso disponibile una versione inedita del singolo Androgyny, un brano con un messaggio e un testo decisamente in anticipo sui tempi (2001).

Parlando di beautifulgarbage, Shirley Manson ha raccontato: "Volevamo celebrare l’uscita del nostro terzo album esattamente nello stesso modo in cui abbiamo celebrato i due precedenti, visto che amiamo il nostro terzo figlio tanto quanto i primi due. Con il tempo questo disco ha ottenuto sempre più rispetto da parte dei fan tanto da rimanere in rotazione costante nei nostri live ancora oggi. Siamo sempre stati molto contenti di questo lavoro e abbiamo sempre pensato fosse in anticipo sui tempi. Sono passati 20 anni e siamo incredibilmente grati di aver scritto canzoni così belle e di averle nella nostra discografia e siamo altrettanto orgogliosi di essere ancora in piedi contrariamente ad ogni previsione e poter dare al nostro amato album il tributo che si merita"

Questa nuova edizione è stata rimasterizzata e sarà disponibile in versione Deluxe (con due heavyweight Black Vinyl, + un 12” di B-Sides e memorabilia). I due double LP saranno stampati rispettivamente in heavyweight Black e special White vinyl. La ristampa comprende anche un triplo CD (album originale, b-sides, demos e remixes, tutti in confezione deluxe).