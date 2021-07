David Gilmour: la storia di quella volta che a Venezia invitò sul palco un artista di strada. Guarda il video incredibile!

Venezia è sempre stato un luogo magico per David Gilmour. Il 15 luglio 1989 è lui a guidare con la sua chitarra sublime i Pink Floyd in uno dei concerti più incredibili ed emozionanti della loro carriera e dell’intera storia del rock, su un palco galleggiante nella laguna di fronte a Piazza San Marco, circondato da centinaia di barche e davanti a 200.000 persone, un evento trasmesso in mondovisione per un pubblico di circa 100 milioni di spettatori.



Il 12 agosto 2006 David Gilmour torna a Venezia in piazza San Marco per due date del suo tour solista On An Island in cui è accompagnato da Richard Wright, Phil Mazanera (ex dei Roxy Music) e due membri storici della live band dei Pink Floyd, Guy Pratt e Jon Carin. Nella scaletta del tour ci sono tutte le canzoni del suo ultimo album solista On An Island, una sorpresa come Arnold Layne primo singolo dei Pink Floyd del 1967 e alcuni classici della band come Echoes, Wish You Were Here e Shine on You Crazy Diamond.



Proprio durante l’esecuzione di questo pezzo dedicato a Syd Barrett succede una cosa che rende questo concerto magico, un esempio della grandezza umana di una leggenda della come David Gilmour. Prima di suonare l’intro di Shine On You Crazy Diamond, David Gilmour introduce una persona sul palco e dice: «Suona ogni giorno per voi nelle strade di Venezia. Stasera suonerà i bicchieri di vetro». La storia è testimoniata dai video girati dallo stesso Gilmour e dalla moglie Polly Samson nei giorni precedenti il concerto.

Mentre camminano nelle calli di Venezia Gilmour incontra un suonatore di strada che toccando i bicchieri di vetro riesce a creare sinfonie di suoni e gli chiede: «Vuoi suonare con noi sul palco qui in Piazza San Marco domani sera?». Il suonatore di strada non ha idea di trovarsi di fronte ad uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi e ad uno dei musicisti più famosi del rock. «Se suoni per me, posso pagarti» aggiunge Gilmour.

«Mi sembra una buona idea» dice l’uomo. Nelle immagini si vedono anche dei momenti nel backstage in cui David Gilmour, Richard Wright e gli altri membri della band imparano a suonare i bicchieri (alcuni dei quali sono mezzi pieni di acqua) e a produrre delle note toccandoli. Il musicista di strada è russo, si chiama Igor Slklyarov, segue David Gilmour in altre tappe del tour europeo e si esibirà anche in importanti festival come il Maggio Musicale di Firenze. Il suo esordio sul palco di San Marco a Venezia insieme a David Gilmour per una versione unica e molto particolare di Shine on You Crazy Diamond rimane nella storia del rock.