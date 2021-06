Gorillaz: UFFICIALE in concerto all'Arena di Verona il 5 luglio 2022. Prevendita ESCLUSIVA su virginradio.it

I Gorillaz hanno annunciato il loro ritorno in concerto in Italia all'interno di una delle location più belle al mondo: la band virtuale di Damon Albarn si esibirà all’Arena di Verona.



Succederà Martedì 5 Luglio 2022 in una serata che vedrà Damon Albarn e soci prendere il palco dell’Anfiteatro Veronese per presentare non solo i dischi del loro ultimo album Song Machine ma anche tutte le hit del loro incredibile repertorio in quella che sarà l’unica tappa italiana del loro tour.

La virtual band Gorillaz è formata dal cantante 2D, dal bassista Murdoc Niccals, dal chitarrista Noodle e dal batterista Russel Hobbs. Creata da Damon Albarn e Jamie Hewlett si sono imposti al successo con il loro album omonimo nel 2001. Gli album successivi, Demon Days (2015), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz (2017) e The Now Now (2018) hanno fruttato alla band Brits e Grammy Awards. Divenuti un vero e proprio fenomeno globale, i Gorillaz hanno raggiunto il successo in maniera totalmente innovativa, suonando in tutto il mondo da San Diego alla Siria e vincendo numerosi premi tra cui il prestigioso Jim Henson Creativity Honor.

BIGLIETTI

Pre-sale esclusiva sul sito VirginRadio.it dalle ore 10.00 del 2 Luglio alle ore 23.59 del 4 Luglio.

Vendita generale su www.dalessandroegalli.com a partire dalle ore 10.00 del 5 Luglio