KISS, Paul Stanley: "la band potrebbe continuare anche senza me e Gene. I KISS sono più grandi di qualsiasi singolo membro"

Paul Stanley è un vero fan della sua band. Ama i KISS talmente tanto da pensare che la band potrebbe continuare a fare musica anche senza di lui e senza Gene Simmons, ovvero senza nessun membro originale.

Ad oggi, infatti, il gruppo comprende, oltre ai due fondatori, anche Tommy Thayer alla chitarra ed Eric Singer alla batteria. Thayer e Singer hanno preso il posto, rispettivamente, degli altri due membri originali, Ace Frehley e Peter Criss, per quella che è stata definita la formazione 2.0 dei KISS.

Nel corso di un’intervista con la tedesca Radio Bob!, The Starchild ha detto la sua sul concetto di 2.0 e sulla capacità del gruppo di andare avanti, anche senza di lui: “Penso che il concetto di KISS e KISS 2.0 non sia mai stato ciò di cui abbiamo parlato. Mi chiedi se i KISS possano continuare e possano evolversi senza di noi? Beh, sì, perché al 50% è già così. Sai, c'è stato un tempo in cui la gente diceva: ‘Beh, possono esserci solo i quattro membri originali’. E poi è diventato 'Beh, possono esserci solo i tre originali.' Bene, le cose vanno avanti e le circostanze cambiano. Potrei mai vedere i KISS evolversi, con musicisti diversi? La risposta è sì. Per quanto io sia un grande fan di quello che faccio - e penso di essere dannatamente bravo - ci sono altre persone in giro che potrebbero prendere il testimone e apportare qualcosa alla filosofia, allo spettacolo dal vivo e alla musica. Sarebbero comunque i KISS. Non si tratterebbe di KISS 2.0. Se dovesse accadere, sì, sarebbe davvero solo una continuazione della filosofia che abbiamo sempre avuto, e questo perché i KISS sono più grandi di qualsiasi singolo membro”.

Non sembrava essere della stessa idea, nel 2016, la leggenda Ace Frehley che, senza peli sulla lingua, dichiarò: “[Che i Kiss possano continuare senza i fondatori è] l'affermazione più ridicola che abbia mai sentito fare [da Stanley e Simmons]. Penso che l'unica ragione per cui fanno queste dichiarazioni, in questo frangente, sia per cercare di convalidare il fatto che hanno altri due ragazzi nella band, che non sono i membri originali. Quindi stanno cercando di dire ai fan ‘Beh, sai, abbiamo sostituito Peter e abbiamo sostituito Ace, e alla fine sostituiremo noi stessi’. È come se Mick Jagger dicesse: ‘Sì, dopo che io e Keith [Richards] moriremo, gli Stones continueranno con alta gente.' Dai, è uno scherzo”.