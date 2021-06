Nick Cave And The Bad Seeds: accedi alla prevendita dei biglietti per il concerto all'Arena di Verona

Solo Virgin Radio, dalle ore 10.00 di MERCOLEDÌ 23 GIUGNO alle 23.59 di GIOVEDÌ 24 GIUGNO, offre a tutti gli utenti registrati al proprio sito virginradio.it la possibilità di acquistare in anteprima i biglietti per il concerto italiano di NICK CAVE AND THE BAD SEEDS:

4 luglio 2022 - Verona - Arena di Verona

Per avere il codice e acquistare i biglietti attraverso la pagina ticketone.it/virginradio basta fare il login (o registrarsi) su virginradio.it nello spazio dedicato alla prevendita del concerto di Nick Cave And The Bad Seeds e richiedere il codice alfanumerico (VISUALIZZABILE NELL'APPOSITA SEZIONE DISPONIBILE DALLE ORE 10:00 DI MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021). Una volta visualizzato il codice alfanumerico (è importante rispettare minuscole e maiuscole)

- Con ciascun codice sarà possibile comprare al massimo 4 biglietti

- C'è un limite di acquisto per utente: ovvero lo stesso iscritto a virginradio.it potrà in ogni caso comprare al massimo 4 biglietti con lo stesso account.

Ogni utente può scegliere se andare direttamente alla pagina ticketone.it/virginradio e acquistare i biglietti (acquisto massimo consentito: 4 biglietti per utente. Disponibilità di biglietti limitata) o stampare il codice e andare sulla pagina ticketone.it/virginradio in un secondo momento e utilizzare il codice (sempre entro le 23.59 di giovedì 24 giugno) e acquistare i biglietti (acquisto massimo consentito: 4 biglietti per utente. Disponibilità di biglietti limitata).

NOTA IMPORTANTE

Il concerto di NICK CAVE AND THE BAD SEEDS è soggetto alla normativa che prevede l'obbligo della nominatività per ogni biglietto emesso ed il successivo controllo del titolare del biglietto all'ingresso dell'evento.

Dunque ogni biglietto riporterà il nome e il cognome della persona che si recherà effettivamente a vedere il concerto (inserito durante la fase dell’acquisto del biglietto). Il giorno del concerto bisognerà esibire, oltre al biglietto, anche il documento d’identità, per verificare che corrisponda al nome dello spettatore.

Tenete quindi a portata di mano i nominativi delle persone per cui acquisterete i biglietti in modo da poterli agevolmente inserire al momento dell'acquisto.

CAMBIO NOMINATIVO: è possibile eseguire la procedura di cambio nominativo fino a 15 giorni lavorativi prima della data dell'evento.