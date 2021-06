Pink Floyd, David Gilmour risponde alle accuse di Roger Waters: "Sapete com'è fatto, povero ragazzo. La verità verrà fuori"

David Gilmour ha risposto alle accuse lanciate da Roger Waters a lui e a sua moglie Polly Samson in una lettera pubblicata sui social in cui afferma che il chitarrista dei Pink Floyd ha impedito l’uscita della riedizione di Animals, il decimo album in studio dei Pink Floyd uscito il 21 gennaio 1977 e ispirato ad una trasposizione nel mondo contemporaneo delle allegorie sociali e politiche immaginate da George Orwell nel libro La Fattoria degli Animali.

La versione remixata è pronta dal 2018, con un nuovo artwork che aggiorna la iconica copertina scattata dallo studio Hipgnosis di Storm Thorgerson alla Battersea Power Station di Londra in cui il maiale gonfiabile Alfie, simbolo della band, vola in mezzo alle ciminiere bianche ma anche alle gru dei palazzi in costruzione intorno alla vecchia centrale elettrica ormai demolita, per simboleggiare che niente è cambiato per quanto riguarda le ingiustizie sociali e la ricerca del profitto da parte dei “Pigs” e dei “Dogs” a danno delle persone comuni, “Sheep”, protagonisti delle canzoni dell’album.

«E’ stato fatto un bellissimo remix di Animals» ha detto David Glimour a Rolling Stone USA, «Ma qualcuno ha cercato di inserire delle modifiche nelle note di copertina che io non ho approvato, e qualcuno sta puntando i piedi per impedire che venga pubblicato». Le note di copertina sono un problema che va avanti ormai da molto tempo. Waters sostiene che Gilmour non vuole inserirle nella riedizione di Animals perché «Vuole che i Pink Floyd rimangano un mistero», ma Gilmour ha spiegato a Rolling Stone USA che i Pink Floyd in tutta la loro carriera non hanno mai avuto delle note di copertina nei dischi: «E’ diventata una questione importante solo adesso perché qualcuno le vuole. È stato chiamato un giornalista per scriverle, io non ho approvato e Roger se l’è presa. Sapete come è fatto, povero ragazzo». Non sembra si possa arrivare ad una soluzione in tempi rapidi: «Sono state dette troppe bugie e informazioni false» ha detto Davdi Gilmour, «Un giorno o l’altro la verità verrà fuori».

Roger Waters ha detto che dirà tutto quello che ha da dire nella autobiografia che sta scrivendo. David Gilmour invece parlerà con la musica come ha sempre fatto, e ha annunciato che pubblicherà un nuovo album solista «Tra un anno o due».