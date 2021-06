Robert Smith: in attesa del nuovo album dei Cure è pronto a pubblicare un lavoro solista

Nuove collaborazioni in arrivo per Robert Smith dei Cure, dopo la partecipazione all’album dei Gorillaz Song Machine, Season One: Strange Timez con il pezzo che apre l’album, Strange Timez, cantato insieme a Damon Albarn. Il cantante dei Cure ha cantato anche con la band indie pop scozzese CHVRCHES nel singolo How Not to Drown dal loro nuovo album Screen Violence, ma ha anche fatto delle rivelazioni sulla musica che sta producendo, molto attesa dai fan dei Cure che aspettano un nuovo album dai tempi di 4:13 Dream del 2008.

In un’intervista con BBC Radio, Robert Smith ha detto che si tratta di «Un’ora di rumore, una cosa che ho sempre voluto fare. Però non voglio che i fan dei Cure che ci aspettano da dieci anni siano costretti ad ascoltare un’ora di rumore, quindi sarà un album solista».

Robert Smith sta facendo di tutto per confondere i fan e oltre a questo progetto solista ha parlato di ben due album dei Cure in arrivo: «Uno è molto oscuro e l’altro no. Sono tutti e due praticamente finiti, devo solo decidere chi li mixerà». Ha anche detto che presto metterà ordine nelle novità che riguardano una band che i fan vivono come uno stato d’animo, un sentimento condiviso e che è riuscita a mantenere un rapporto strettissimo con il pubblico anche senza pubblicare album ma facendo concerti straordinari, come quello celebrativo dei 40 anni ad Hyde Park a Londra seguito dal tour di 23 date del 2019. In quella occasione, intervistato da Rolling Stone USA, Robert Smith aveva raccontato: «Siamo entrati in studio insieme per la prima volta da molto tempo, addirittura negli stessi studi dove i Queen hanno registrato Bohemian Rhapsody. Il risultato sono una ventina di canzoni lunghe almeno dieci minuti. Non so cosa ne farò». Sono passati due anni, e Robert Smith ha provato a tranquillizzare i fan: «Probabilmente tra sei settimane dirò cosa uscirà e quando e cosa faremo l’anno prossimo» ha detto. Nel 2020 però, dopo aver ritirato un premio agli NME Awards quando gli hanno chiesto di rassicurare il pubblico sulla prossima uscita di un nuovo album dei Cure, il quattordicesimo nella storia della band, aveva risposto con un sorriso ironico: «Non dico mai idiozie del genere. Aspettate e vedrete».