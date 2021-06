Jon Bon Jovi: "Da ragazzo dovetti scegliere tra la carriera militare e la musica. Scelsi il rock'n'roll"

Nelle sue interviste con Justin Long per il podcast di Apple “Life is Short With Justin Long”, Jon Bon Jovi continua a raccontare aneddoti sulla sua vita e a condividere con i fan la sua adolescenza, segnata dall’incontro con la musica. Jon Bon Jovi è nato il 2 marzo 1962 a Perth Amboy, New Jersey in una famiglia con origini italiane. Il padre John Francis Bongiovi Sr. è emigrato in America giovanissimo prima della Seconda Guerra Mondiale da Sciacca, in Sicilia, e ha trovato lavoro come parrucchiere. La madre, Carol Sharkey di origini russe e tedesche lavorava come cameriera nei Playboy Club prima di aprire un negozio di fiori. «Sono di origine siciliana» ha dichiarato una volta Bon Jovi al David Letterman Show, «A Sciacca c’è anche un mio quasi omonimo, l’idraulico Giovanni Bongiovi».

Intervistato da Justin Long, ha detto: «Ho avuto un’infanzia serena, molto tranquilla. Eravamo una tipica famiglia del New Jersey della classe media, ma i miei genitori lavoravano comunque sei giorni a settimana per mantenere me e i miei fratelli Anthony e Matthew. Grazie a questo, mi hanno potuto comprare una chitarra». Jon frequenta la Sayreville War Memorial High School di Parlin, New Jersey, ma come ha raccontato lui stesso non vede l’ora che finisca: «La scuola mi avrebbe preparato per un lavoro in ufficio, e non era certo la vita avventurosa che volevo. Quindi mi sono detto: perché dovrei seguire questa strada?».

Il racconto di Bon Jovi è quello della vita di provincia di milioni di adolescenti americani che scelgono il rock’n’roll come ragione di vita. Bon Jovi forma la sua prima band, i Raze quando ha solo 13 anni, suona il pianoforte e la chitarra e insegue il sogno di vivere di musica, anche quando, come molti suoi coetanei, riceve una chiamata dall’Esercito.

Suo padre è stato un Marine, e i militari hanno un offerta da fargli, che per fortuna Bon Jovi rifiuta: «Era tipico alla fine degli anni ’70, ti chiamavano dall’Ufficio Reclutamento dell’Esercito e ti chiedevano: “Vieni a vedere il mondo, arruolati in Marina”» ha raccontato, «Tutti e tre i miei migliori amici hanno accettato e si sono arruolati. Io ho risposto: solo se fate le uniformi colorate e posso tenere i capelli lunghi».