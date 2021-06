Queen, Roger Taylor annuncia l'uscita del suo nuovo album solista "The Outsider". Tutti i dettagli

Roger Taylor, il leggendario batterista dei Queen, ha annunciato l'uscita di "The Outsider", il suo nuovo album solista. Dopo il progetto The Cross della fine degli anni '80 il grande batterista torna a sorpresa con un nuovo album di inediti e un nuovo tour dopo la pausa forzata dettata dalla pandemia causata dal coronavirus.

Annunciando i suoi primi concerti solisti da oltre vent'anni, Taylor sarà in tour nel Regno Unito ad ottobre con 14 spettacoli che coincideranno con l'uscita del suo ultimo album solista The Outsider, prevista per il 1 ottobre.

Taylor è autore di molti dei grandi successi dei Queen tra cui A Kind of Magic, Radio Ga Ga, I'm In Love With My Car, Sheer Heart Attack e These Are the Days of Our Lives, e nel tour proporrà i grandi classici della sua band oltre al debutto dei nuovi brani contenuti nell'album appena annunciato: "Da un po' di tempo cerchiamo tutti di cavarcela", ha dichiarato il batterista, “Ora siamo tornati alle basi, io e alcuni grandi amici musicisti torneremo là fuori per suonare un po' di rock. Ovviamente includeremo alcuni dei classici del catalogo dei Queen e alcuni dei miei primi lavori da solista, e presenteremo anche alcune delle novità. Quindi speriamo che la gente venga ad ascoltarci".

Il tour 2021 di Taylor partirà dalla Newcastle O2 Academy sabato 2 ottobre e si concluderà alla O2 Shepherd's Bush Empire di Londra venerdì 22 ottobre.

TUTTE LE DATE DEL TOUR:

Sat 2 October - NEWCASTLE, O2 Academy

Sun 3 October - MANCHESTER, Academy §

Tue 5 October - YORK, Barbican

Wed 6 October - CARDIFF, St. David’s Hall

Fri 8 October - LIVERPOOL, O2 Academy

Sat 9 October - NORWICH, University East Anglia (UEA)

Mon 11 October - BATH, Forum

Tue 12 October - BOURNEMOUTH, O2 Academy

Thu 14 October - PLYMOUTH, Pavilions

Fri 15 October - NOTTINGHAM, Rock City

Sun 17 October - BEXHILL, De La Warr Pavilion

Tue 19 October - GUILDFORD, G Live

Wed 20 October - COVENTRY, HMV Empire

Fri 22 October - LONDON, O2 Shepherd’s Bush Empire