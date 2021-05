Twenty One Pilots: è uscito il nuovo album Scaled And Icy

I Twenty One Pilots hanno pubblicato il nuovo album Scaled And Icy, il sesto della loro discografia. Scritto e in gran parte prodotto da Tyler nell’ultimo anno in isolamento nel suo studio di casa, con Josh che ha lavorato alla batteria dell'album da ogni parte del paese, Scaled And Icy è il prodotto di sessioni virtuali a distanza, con la band che elabora la nuova routine insieme alle emozioni prevalenti del 2020: ansia, solitudine, noia e dubbio. Tyler e Josh hanno dovuto rinunciare alle loro normali sessioni in studio ma hanno raggiunto un nuovo livello di introspezione nel processo, adottando un approccio più fantasioso e audace al loro songwriting. Il risultato è album che supera le battute d'arresto e si concentra sulle possibilità che vale la pena di ricordare.

LA TRACKLIST DI SCALED AND ICY



Good Day

Choker

Shy Away

The Outside

Saturday

Never Take It

Mulberry Street

Formidable

Bounce Man

No Chances

Redecorate