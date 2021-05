Quella volta che Dave Grohl trovò sua madre a bere birra con i Green Day! Guarda il video

Dave Grohl è stato il super ospite, lo scorso 24 maggio, del talk show statunitense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, per promuovere la sua serie From Cradle To Stage.

Il nostro Rock Ambassador ha raccontato la nascita di questa serie, tratta dall’omonimo libro della madre Virginia, uscito nel 2017. L’idea principale è quella di indagare e approfondire il rapporto tra le rockstar e le loro madri.

Virginia, maestra di scuola per trent’anni, una volta andata in pensione se l’è spassata in giro con il figlio, seguendolo in tour e facendo amicizia con altri musicisti, come per esempio i Green Day.

“Mia mamma è stata insegnante alla scuola pubblica per trent’anni – ha raccontato Grohl a Fallon – e quando è andata in pensione le ho detto ‘Ti prego non iniziare quella cosa delle crociere! Nel senso, abbiamo noi la crociera giusta per te: il tour bus! Andiamo!’ E quindi è venuta in tour con noi. Le davo un pass AAA (Access All Areas) e lei si divertiva. Io ero sul palco e quando scendevo chiedevo ‘Dov’è mia madre?’ e lei era a bere birra con i Green Day… è davvero tosta!”.

Da qui, la domanda di Virginia: dove sono le altre madri del rock? “E quando era in tour – continua la voce dei Foo Fighters – si chiedeva ‘Dove sono tutte le altre mamme?’, così ha iniziato a cercare queste madri per intervistarle, per parlare con loro di cosa vuol dire crescere un musicista. Nel libro ha parlato con Dr. Dre e Mike D e con la mamma di Pharrell, con la mamma di Zac Brown, con la mamma di Miranda Lambert… ha fatto questo libro fantastico e poi abbiamo fatto questo documentario, che è quello in onda ora in tv”.

Nel corso della puntata, Dave Grohl ha anche recitato un monologo e suonato Off Songs, Song Off con il presentatore.