Nikki Sixx: The Heroin Diaries. Tutto sulla ristampa dell'iconico libro del bassista dei Motley Crue!

A dieci anni dalla sua prima pubblicazione, torna in una nuova edizione aggiornata e arricchita di nuovi contenuti esclusivi The Heroin Diaries, il bestseller definitivo sulla dipendenza dalle droghe scritto dal grande Nikki Sixx.

Quando i Mötley Crüe erano all’apice del successo non c’era droga che Nikki non si sarebbe fatto. A volte da solo, a volte assieme a colleghi, amici e amanti, il bassista trascorreva le sue giornate tra i fumi di uno sballo ininterrotto, alimentato da cocaina ed eroina.

In queste pagine, il musicista condivide con il pubblico i suoi scritti – alcuni poetici, altri folli, altri ancora al limite dell’assurdo – e ripercorre con la memoria quei giorni. Assieme a lui raccontano la propria versione dei fatti personaggi del calibro di Tommy Lee, Vince Neil, Mick Mars, Slash, Rick Nielsen, Bob Rock e un intero esercito di vecchi manager, ex fidanzate e amici.

Con la sua onestà brutale, i suoi contenuti estremi e un’intensità a tratti commovente, The Heroin Diaries accompagna Nikki nel corso dell’anno durante il quale la rockstar ha davvero toccato il fondo – fino alla coraggiosa decisione di rialzarsi e ricominciare a vivere.

Scritto in collaborazione con Ian Gittins, The Heroin Diaries è una delle autobiografie rock più intense e amate di sempre: libro manifesto del Recovery Americano, le sue pagine sono diventate una lettura di riferimento per tanti giovani che stanno affrontando il difficile percorso della riabilitazione.



THE HEROIN DIARIES

NIKKI SIXX con Ian Gittins

Ed. IL CASTELLO