Vax Live, l'esibizione dei Foo Fighters (con Brian Johnson) e di Eddie Vedder. Guarda qui i video ufficiali del concerto

Dopo più di un anno dall'inizio della tragica emergenza legata alla pandemia da coronavirus, che ha stravolto tutte le nostre vite, usanze e abitudini, il mondo del rock ha potuto vivere un primo segnale di "normalità" con lo svolgimento in presenza di "Global Citizen VAX Live: The Concert to Reunite the World", il concerto organizzato a Los Angeles per medici, infermieri e lavoratori essenziali all'interno del Sofi Stadium: L'obiettivo della manifestazione era invitare i governi di tutto il mondo a rendere «Accessibile a chiunque il vaccino contro il Covid per fermare la pandemia per sempre e ovunque, per proteggere il pianeta e portare avanti l’eguaglianza per tutti» come si legge sul sito www.globalcitizen.org.

Nella notte tra sabato e domenica è stato trasmesso in rete l'evento, a cui hanno partecipato in presenza 27.000 spettatori, a fronte della capacità dello stadio di circa 70.000 presenze. Migliaia di persone in presenza, e milioni collegate in rete, hanno potuto tornare a vivere il sogno della musica dal vivo "quasi" come prima della pandemia. In rappresentanza del mondo del rock sono stati tre i nomi che hanno calcato il palco, riportandoci le emozioni e le vibrazioni positive che solo il nostro genere preferito è in grado di regalarci: Foo Fighters con Brian Johnson degli AC/DC e il grande Eddie Vedder.

Dopo aver registrato una cover di Let There Be Rock con i Foo Fighters nel 2017 per lo show BBC Radio 1 Live Lounge, Dave Grohl sul palco Sofi Stadium del ha potuto realizzare il suo sogno cantando Back in Black insieme a Brian Johnson, il grande frontman degli AC/DC. Questa performance ha rappresentato per il cantante inglese una delle prima esibizioni dal vivo dopo lo stop forzato del 2016 durante il Rock Or Bust Tour, in cui venne sostituito da Axl Rose alla voce a causa della momentanea perdita dell'udito.

Sul palco dello stadio di Los Angeles è salito anche Eddie Vedder. Accompagnato tra gli altri anche dall'ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers Josh Klinghoffer, il frontman dei Pearl Jam ha suonato due bellissime versioni di Corduroy e I Am a Patriot, una cover di Little Steven. "Questa è una sensazione che non provavamo da tanto tempo e devo dire ci fa sentire abbastanza bene", ha detto Vedder dopo la sua esecuzione di Corduroy.

Il frontman dei Pearl Jam ha voluto poi sottolineare la grandezza e l'importanza del messaggio che ha portato alla realizzazione della manifestazione, spingere i governi a sostenere l'equità dei vaccini in tutto il mondo: "Se sei un governo, se sei un leader mondiale e hai un eccesso di dosi di vaccini, per favore non tenerli come scorta. Rendili disponibili per i paesi che ne hanno bisogno. Per favore distribuiteli il prima possibile. E se sei una casa farmaceutica ti ringraziamo per le tue invenzioni".