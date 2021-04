Danko Jones in concerto a Milano. Tutte le info

Nel 2021 la formazione canadese compie 25 anni di attività e li festeggia con un nuovo album in uscita il 27 agosto prossimo dal titolo “Power Trio”!



Danko Jones hanno voglia di tornare sui palchi di tutto il mondo per stare in mezzo ai fans e vivere il rock’n’roll come piace a loro: suonando. sudando, cantando e saltando!



La band ha già programmato quello che sarà il tour europeo nel 2022 a supporto del nuovo album e dei suoi 25 anni di carriera… siamo orgogliosi di comunicare che Danko Jones si esibiranno il 26 maggio 2022 a Santeria Toscana 31 (MILANO) in un’unica ed infuocatissima tappa italiana!



DANKO JONES

+ special guest



26.05.2022 MILANO, Santeria Toscana 31



Prezzo del biglietto in prevendita: €25,00+d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €30,00



Apertura porte: ore 19.00

Inizio concerto: 20.00