Foo Fighters, pubblicato lo "stupefacente" video del nuovo singolo Chasing Birds. Guardalo qui

I Foo Fighters hanno pubblicato il videoclip del loro nuovo singolo Chasing Birds, tratto dall'ultimo album di studio Medicine At Midnight. Il video mostra la band, in versione animata, che intraprende una sorta di viaggio sensoriale in mezzo al deserto, tra cactus che cantano, labbra penzolanti, voragini senza fondo con ingressi rivestiti da denti, un fiume di lava rosa e meduse volanti.

"Ho scritto questo brano con la chitarra acustica pensando che sarebbe rimasta una canzone acustica", ha detto Dave Grohl spiegando l'origine di Chasing Birds in un video pubblicato nelle scorse settimane, "Poi ho pensato, 'Non so se vogliamo inserire una canzone acustica su questo disco...'". Il frontman della band ha anche raccontato quali sono gli artisti della sua giovinezza che hanno influenzato la scrittura di questo brano, così dolce quanto leggero: Wings, 10CC, Aerosmith e The Bird And The Bee, la band formata dal produttore di Medicine At Midnight Greg Kurstin e dalla cantante Inara George, la cui voce è stata campionata e utilizzata all'interno della canzone.

"Il team si è divertito moltissimo a lavorare su questa storia così stravagante", ha raccontato un responsabile del Bomper Studios che ha creato le animazioni del videoclip, "Il video vuole giocare con le dimensioni, con i colori forti e i contorni dei personaggi del cartone animato che si schiacciano, si allungano e si rompono attraverso lo spazio. In sintesi è un video tratto direttamente dal subconscio".