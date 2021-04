I The Who e la Heinz mettono in vendita (in beneficenza per i bambini) una scatola di fagioli in edizione speciale. Ecco perché

Il 15 dicembre 1967 i The Who escono con il loro terzo album, The Who Sell Out, un esperimento di rock concettuale che ironizza sulla società consumista e sulla commercializzazione della musica intervallando le canzoni (tra cui il singolo I Can See For Miles, numero 10 in classifica in Inghilterra e n.9 in America) con finti annunci pubblicitari e jingle radiofonico ispirati alla storia della radio pirata Radio London che dal 1964 al 1967 ha trasmesso da una nave ancorata nel Mare del Nord a cinque chilometri dalla costa britannica.

La copertina, scattata dal fotografo David Montgomery diventa una delle più famose nella storia del rock: Pete Towshend

sorride mentre usa un enorme confezione di deodorante Odorono (che esisteva realmente in America), mentre Roger Daltrey è immerso in una vasca piena di fagioli Heinz, lanciati nello stesso anno con lo spot “Beanz Meanz Heinz” che è stato votato come il preferito di sempre dal pubblico inglese.

Sul retro della copertina, Keith Moon si mette una crema contro l’acne chiamata Medac (finta) e Jon Entwistle prende in giro le pubblicità (vere) dei corsi di fitness del bodybuilder Charles Atlas indossando un costume di Tarzan, abbracciato ad una ragazza bionda e stringendo un orsacchiotto con l’altra mano.

Oltre 50 anni dopo, in occasione dell’uscita della versione expanded di The Who Sell Out prevista per il 23 aprile, gli Who e Heinz hanno annunciato la creazione di una speciale serie di duemila pezzi in edizione limitata della iconica scatola di fagioli chiamata Beanz Meanz The Who, 50 delle quali autografate da Pete Townshend e Roger Daltrey.

Il ricavato di questo memorabilia che farà impazzire i fan dei The Who sarà devoluto in America alla fondazione benefica Teen Cancer America (di cui gli Who sono da sempre sostenitori) e in Inghilterra a Magic Breakfast che si occupa di fornire pasti agli studenti in condizioni economiche difficili.

To celebrate The Who Sell Out Super Deluxe Edition out 23 April The Who & Heinz reunite after 50+ years for a special ltd edition Beanz Meanz The Who baked beans cans to purchase. All net proceeds to charity. UK fans: Heinz To Home. US fans: US Who store. https://t.co/Mc93wqww7o pic.twitter.com/cR8i2r3YI1 — The Who (@TheWho) April 12, 2021

Roger Daltrey ha raccontato i retroscena di quello scatto iconico: «I fagioli erano appena stati tirati fuori dal frigorifero ed erano gelati, qualcuno ha pensato di mettere una stufa elettrica di fianco alla vasca da bagno per scaldarli, con il risultato che si sono cotti in basso rimanendo freddi in alto. Sono rimasto immerso lì dentro per venti minuti e poi sono finito a letto con la febbre per una settimana» ha raccontato il cantante degli Who, «Ma non darei mai la colpa ai fagioli, è stata colpa della stufa elettrica. Ho sempre amato i fagioli Heinz, sono fantastici: metti il pane a tostare, fai cuocere le uova, scaldi i fagioli e poi mangi tutto insieme. Per uno che non sa cucinare come me, è la colazione più magica del mondo».