Twenty One Pilots, annunciato il nuovo album Scaled And Icy. Ascolta il primo singolo Shy Away e guarda il video

I Twenty One Pilots hanno annunciato la pubblicazione del nuovo album di studio dal titolo Scaled And Icy. Il nuovo lavoro della band dell'Ohio uscirà il prossimo 21 maggio e il primo singolo estratto è Shy Away.

Già disponibile in pre-order, Scaled And Icy è il primo album in studio dei Twenty One Pilots in tre anni dopo Trench, certificato disco di Platino negli Stati Uniti e disco d'ORO in Italia.

Oltre all'uscita del nuovo album, i Twenty One Pilots hanno annunciato anche il loro primo evento in assoluto in streaming mondiale, "Twenty One Pilots - Livestream Experience", che sarà trasmesso venerdì 21 maggio alle 20:00 (01:00 di sabato 22 maggio in Italia). “Twenty One Pilots - Livestream Experience” sarà una performance indimenticabile del duo, con una scaletta che segnerà il debutto live dei nuovi brani di “Scaled And Icy”. I biglietti per l’ evento sono in vendita da oggi su live.twentyonepilots.com, dove la band ha lanciato anche una speciale esperienza virtuale pre-show per i fan, in cui immergersi in attesa dell’evento live.

Scritto e in gran parte prodotto da Joseph nell’ultimo anno in isolamento nel suo studio di casa, con Dun che ha lavorato alla batteria dell'album da ogni parte del paese, “Scaled And Icy” è il prodotto di sessioni virtuali a distanza, con la band che elabora la nuova routine insieme alle emozioni prevalenti del 2020: ansia, solitudine, noia e dubbio. Tyler e Josh hanno dovuto rinunciare alle loro normali sessioni in studio, ma hanno raggiunto un nuovo livello di introspezione, adottando un approccio più fantasioso e audace al loro songwriting. Il risultato è un album che supera le battute d'arresto e si concentra sulle possibilità che vale la pena di ricordare.